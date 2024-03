– Örömmel mutatom be Gál Juditot, aki Eger 9. számú választókerületében, a Felsőváros nyugati részében kér bizalmat képviselőjelöltként – írta posztjában Vágner Ákos, a Fidesz polgármesterjelöltje.

Gál Judit a Fidesz jelöltje a Felsőváros nyugati részében

Forrás: Vágner Ákos/Facebook

– Judit négy évtizede él Egerben, az egri közélet meghatározó alakja. 2010-2019-ig volt önkormányzati képviselő a Felsővárosban, s a Kulturális Bizottság tagjaként, vezetőjeként, valamint az Értéktár Bizottság tagjaként is helyt állt az akkori képviselő-testületben. A felsővárosi közösségi élet fellendítése, a Nemzedékek terének kialakítása és számos rendezvény életre hívása köthető a nevéhez, melyek a mai napig sikeresek. Munkássága idején többek közt parkok jöttek létre, járdák és utak újultak meg, s a Garzonház is teljes felújításon esett át. Képviselősége alatt két új óvoda épült és egy felsővárosi óvoda teljes energetikai felújítása is megtörtént. Judit két gyermek édesanyja és hét unoka nagymamája. 2011 óta a Benedek Elek Óvoda és 4 tagóvodájának vezetője. Családja és munkája mellett a kultúra is fontos része az életének. 16 évig hegedült, nemrég pedig óvodásoknak írt egy zenei képességfejlesztő könyvet, melyet 2020-ban kiadtak. Eddigi eredményei és érdemei önmagukért beszélnek. Amennyiben bizalmat kap önöktől képviselőjelöltként, a jövőben is a Felsőváros fejlődésén munkálkodik majd – írta a képviselő-jelöltről Vágner Ákos.

Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő Facebook-oldalán szintén bemutatta Gál Juditot.