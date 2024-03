Húsvétról, Jézus Krisztusról és a húsvétot megelőző nagyhét eseményeiről Ferenczfi Zoltán nyugalmazott református lelkipásztor beszélt portálunknak. A lelkész 43 évi szolgálat után idén vonult nyugdíjba Átány lelkipásztoraként.

Ferenczfi Zoltán szerint Jézus Krisztus nélkül nem lenne húsvét

Forrás: Szabó István/Heves Megyei Hírlap

– Egy héttel húsvét előtt, a keresztény világban virágvasárnapnak nevezett napon kezdődik a zsidók egy hetes pászka ünnepe, az Egyiptomból való kivonulás ünneplése. Jézus Krisztus idejében az ország minden részéből érkezett zarándokok tömege együtt vonult be Jeruzsálembe. Nagyon sokan voltak, akik Jézusnak a Bibliában is leírt gyógyításait és csodatételeit személyesen látták, átélték, de a többiek is tudtak róla ismerőseik révén. Amikor meglátták a tömegben Jézust, megörültek: éljenezték, hozsánnázták, pálmaágakat lengettek, virágzó faágakat szórtak elé az útra. Mindenkiben erősen élt a Messiás várása. A zsidók akkor már majdnem 600 éve leigázott, elnyomott népként éltek, mindig valamilyen nagyhatalom – a babilóniaiak, majd a perzsák, a médek, Nagy Sándor, a görögök, aztán a rómaiak – igájában voltak. Felerősödött bennük a politikai Messiás várása. Úgy gondolhatták, hogy ha Jézus tényleg az Isten fia, és isteni erővel rendelkezik, akkor mennyei seregek sokaságával a zsidók élére áll, és egy felkelés során lerázhatják magukról a római uralmat. Ez magyarázza a vidéki zarándokok lelkesedését virágvasárnap – kezdte Ferenczfi Zoltán.

– Jézus azonban nem a zsidó nagytanács, sem pedig a római helytartótanács épületébe megy – hogy a közvárakozás szerint átvegye a hatalmat –, hanem a zsinagógába. Ettől lecseng a tömeg lelkesedése. A templomban betegeket gyógyít meg, prédikál, sőt, kiűzi a templomkertből, az előcsarnokból a szokás szerint ott tartózkodó pénzváltókat, áldozati állatokat árusítókat. Jézus figyelmeztet: a templom az imádság háza és nem piactér. Ezzel tovább hűti a hangulatot, mert felborít egy bevett szokást. A 70 tagú zsidó nagytanács ekkorra már véglegesen eldöntötte, hogy Jézussal mindenképpen végezni kell, mert a működése, a tanítása gyakorlatilag a létüket veszélyezteti. Nem az lett volna a baj, ha eljön a Messiás. A baj az volt, hogy Jézus nem azt tette, amit a főpapok szerettek volna. Szerintük Galileából, egyszerű családból nem származhatott a Messiás, annak Jeruzsálemből, igen rangos családból kellene származnia. Galilea, s benne a kis Názáret ráadásul, a teljesen kevert lakosságával nem is színtiszta zsidó terület volt. Előítélet élt a főpapokban. Az akkori viselkedésük mai világunkban is tökéletesen tetten érhető: ha az Isten nem az emberi elképzelés szerint cselekszik, akkor az ember ellenkezik. Az ember ma is azt várja az Istentől, hogy a hozzá elmondott imákban foglaltakat teljesítse. Sok ember úgy gondolja, imával kikényszerítheti Istentől a kérései teljesítését – mutatott rá Ferenczfi Zoltán.