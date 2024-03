Újabb különleges virágzást fotóztak a Bükkben, ahol ezúttal egy ritkán látható természeti csodát örökítettek meg – számol be a berek.hu. Mint írják, a színhiányos leánykökörcsint Kaposvári László fényképezte még március elején. A természetbarát évtizedek óta járja az erdőket, s fotózza az érdekes jelenségeket.

Különleges virágra, leánykökörcsinre bukkantak a Bükkben

Ahogy a portál arról beszámolt, a különleges, kék színárnyalat bár nem példa nélküli, de nagyon ritkán látni hasonló virágot.

– Ahogy az embereknek kék vagy barna a szeme, úgy vélhetően ez is valamilyen színváltozat, aminek genetikai magyarázata lehet. A csillagvirágból is vannak rózsaszínű és fehér egyedek, a magyar kikericsnek pedig normál esetben hat lepellevele van, de olykor lehet nyolc vagy akár kilenc is. Amennyiben nem okoz semmilyen kárt a növénynek a változás, akkor megmaradhat, de ha valamilyen hátrányos tulajdonsággal összekapcsolódik, akkor kihal – magyarázta Erdős László ökológus a Sokszínű Vidéknek.

Mint megtudtuk: a leánykökörcsin a száraz gyepek egyik legkorábban nyíló vadvirága. A szemet gyönyörködtető növényt 1982-ben természetvédelmi szempontból jelentős növényfajjá nyilvánították.

A Natura 2000-es jelölőfaj minden egyes példányának természetvédelmi értéke 10 ezer forint.