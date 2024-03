Gál Judit, a Felsővárosi Óvodák vezetője azt nyilatkozta portálunknak, hogy bár öt óvoda tartozik a vezetése alá, nem találkozott még ilyen esettel. Természetesen kiemelte, hogy ha beteg a gyermek, csak orvosi igazolással kerüljön vissza az intézménybe, legyen szó bármelyik megbetegedésről.

Orvosokkal is beszéltünk, mit tapasztaltak praxisukban. Dr. Kristofori György siroki háziorvos úgy válaszolt, 42 éve gyakorolja a hivatását, ám ezzel a betegségtípussal még nem találkozott.

– Bárányhimlős eset most is előfordul a településen, az előző hónapokban skarlátot is diagnosztizáltak, de a lepkehimlő egyelőre ismeretlen fogalom – tette hozzá. Kiemelte, az országban ismert oltási program jól működik és sokat segít.