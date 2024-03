Nyílt edzéseket tartanak a fedeles lovardában, tette közzé közösségi oldalán az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad. Március 30-án, szombaton, valamint húsvétvasárnap és hétfőn is követhetik a látogatók az edzéseket 14 óra és 15 óra 30 között.

A lovak szolgálatában elnevezésű kiállításon lehet ehhez belépőt vásárolni, tájékoztattak. Azt ix közölték, hogy a kiállításaik a hosszú hétvégén is várják a látogatókat, mindennap 9 és 12 óra, illetve 13 óra és 16 óra között. Így felkereshetik a Lipicai lótörténeti kiállítást, a ménesistállót, a hajtókocsi kiállítást is Szilvásváradon valamint a parádi cifraistállót is.