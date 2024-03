- Kedves Utazók, Követőink! - kezdi bejegyzését a MKIF Zrt. - Az ország útja Facebook-oldalán. Mint írják, a keddi baleset után, amiben kollégájuk is megsérült, nagyon sok kedves, érdeklődő üzenet érkezett. Az M3-aon megsérült férfi családjával is egyeztettek, és most irányított véradásban kérik a segítséget, hogy kollégájuknak segítsenek.

Az m3-as autópályán súlyos srülést szenvedett közutasnak segíthetünk irányított véradással

Forrás: MKIF Zrt. - Az ország útja/Facebook

Mint portálunk is írta, súlyos állapotban vitte a mentőhelikopter kórházba az MKIF Zrt. munkatársát, amikor egy kamion árokba lökte brigádszállító autójukat az M3-as autópályán. A jármű a leállósávon, figyelmeztető jelzés használata mellett forgalomterelés előjelzését végezte.