GYÖNGYÖSI UJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. A „GYÖNGYÖSI JÓTÉKONY NŐEGYLET” HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1904. ÁPRILIS 24.

Érdekes gyülés.

A „Mátra-Egylet” egyebek között kirándulási bizottságot is alakit évente. Alakitott most is, elnökül Dévai Sándort választotta meg. Ez a regiment nélküli vezér már évek óta buzgólkodik, fáradozik kirándulások létesitése körül, de mindeddig még annyira sem vitte, hogy a bizottság tagjai gyülésre járjanak. Most is egybehivta őket folyó hó 17-ére a Kaszinóba és bizony a konzekvens tagok közül egy árva lélek sem jelent meg. A leleményes elnök azután másként segitett a dolgon. Diszes kampániát toborzott össze és ha már kirándulni nem lehet, hát lerándult velök a Csathókertbe. Ott azután – mivel a kirándulási bizottság tagjaként minden Mátra-Egylet-i tag jogosult jelentkezni – rábirta a kampániát, hogy ilyenekül kivánkozzanak a bizottságba. Ezek kötélnek állva mindannyian jelentkeztek. Mikor ez megtörtént, se szó, se beszéd, megnyitotta a közgyülést, megválasztatta a tisztikart – melyet a bizottság maga választ és kifejtvén programmját a folyó évi kirándulások tekintetében, a gyülést bezárta. Nem volt tehát gyülés és mégis volt!



HEVESMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET ÉRTESITŐJE. (HEVESI GAZDA) 1896. DECZEMBER 15.

Szövetkezet létesitése.

A Hevesmegyei Gazdasági Egyesület karöltve a Hevesmegyei Gazdasági Öns. Hitelszövetkezettel azon törekedik, hogy a megyebeli gazdaközönség érdekében egy olyan szövetkezetet létesitsen, mely tagjainak előnyöket nyujtson.

Tervbe vétetett egy hevesmegyei mezőgazdák szövetkezetének megalapitása, mely hivatott lenne a gazdaságban előforduló anyagok és eszközöknek első kézből, tehát a legjutányosabban leendő beszerzését biztositani.

Más szóval, nem mennének át azon czikkek 3-4 kézen, nem kellene ezen kezek közbenjárását megfizetni. Viszont arra kivánna törekedni, hogy a gazdaközönség eladásra szánt terményei ne a 3-4-ik kézen át, de egyenesen jussanak el a vevőkhöz, s igy az árakban jobb irány lenne elérhető.

Aki csak egy kissé gondolkozni tud, kell, hogy üdvözölje az eszmét, s hogy elösmeréssel adózzék azon áldozatkész férfiaknak, kik ezen eszme megvalósitásáért cselekedni késznek nyilatkoznak.

(…) A Hevesmegyei Gazdasági Egyesület és a Hevesmegyei Gazdasági Önsegélyző Hitelszövetkezet vezetői válvetve e térre léptek, s erős a reményük, hogy működésük jótékony hatását gazdaközönség élvezni fogja. Csakhogy a gazdaközönség is ébredjen elzárkózott lethargiájából, s ha tudomásukra hozzák, hogy egyesek és testületek érdeklődnek jólétükért; ne vonuljanak félre, s ne az ő közönyükön törjön meg a jóakarat, s ne az ő közönyükön szenvedjen hajótörést ama sokat igérő tervezet, mely egyenesen a gazdaközönség jólétének fejlesztéséért czéloztatik életre hivatni.

Ezen munkálatokat minden részletében a közönség tudomására fogják hozni, hogy igy az egész munka a gazdaközönség előtt foljon le, hogy erről tudomással birjon, s hogy azután ha a megvalósuláshoz szükséges érdeklődés felhivásának ideje elérkezik, akkor ne kellessék az uttörőknek csukott ajtókon kopogtatni. Hogy a nagy közönség mély elismeréssel és tisztelettel a kezdeményezők iránt megragadja kezei közé a zászlót, maga legyen apostola azon ügynek, a mely senkinek másnak, mint a gazdaközönségnek nyujtana előnyöket.



TISZAFÜRED. TISZAFÜRED ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETI LAPJA. 1883. FEBRUÁR 22.

Erélyes, fáradhatatlan nyomozó.

Pál Dániel tisza-füredi csendőr őrsvezető a napokban egy kocsit és két lopott lovat keritett kézre, melyeket Erdélyi György lopott és Erdélyi Mihály – György atyja – és Szabó Sándor tisza-füredi lakosok adtak tovább. A kocsit Kovács Lajos tisza-szöllősi lakosnál találta meg, honnan Füredre vitette, ő pedig Poroszlóra ment. Poroszlón a Bacsu György kocsijába fogott lovak közül az általa keresett egyik lovat felismerte, azt átvette és Bacsu Györgyöt az ottani őrségre kisérte. – Poroszlóról a megkerült lovon Mező-Kövesdre, innen pedig Novaj községbe lovagolt, hol is Vaji László istállójában a másik lovat is meglelte. Miután Bacsu György és Vaji László állitásaik szerint a lovakat jóhiszemüleg tartották, szabadon bocsáttattak. Erdélyi Mihály és Szabó Sándor pedig az egri kir. törvényszéknek adattak át.

Tallózta: Szilvás István