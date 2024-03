Portálunk információi szerint csütörtökön 220 adag tavaszias rizzsel készült zöldborsós sertéstokányt főztek az ígért ételosztás során. Mint Pásztor István alpolgármestertől megtudtuk, már a meghirdetett időpont – 13 óra – előtt fél órával gyülekeztek az érdeklődők a művelődési ház bejáratánál.

Az ételosztás most is népszerű volt Mezőtárkányban

Forrás: Beküldött fotó

Korábbi híradásaink alapján olvasóink is tudhatják, hogy a mezőtárkányi, immár rendszeres ételosztáson helyben is fogyaszthatják az eledelt, de a szervezők arra is gondolnak, hogy aki, akik nem tudnak elmenni, azoknak a rokonok, szomszédok elvihessék az ételt, hisz nem szeretnék, ha valaki kimaradna ebből a segítségből.