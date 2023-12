Amit pedig tapasztalhattunk: a nagy eső ellenére már 11 óra előtt sokan várták a sült májas, véres hurkát, kolbászt. Került mellé friss illatos kenyér, házi csalamádé, meleg tea és forralt bor is. A szervezők a művelődési házban vendégelték meg az érdeklődőket, ahol hangulatos zene mellett fogyaszthatták el ételeiket.

Tóthné Szabó Anita polgármestertől azt is meg tudtuk, hogy megközelítően 160 adaggal készültek és a szűnni nem akaró csapadék ellenére déli 12 órára mind elfogyott.

– Jó visszajelzés ez számunkra, hisz arra ösztönöz minket, hogy továbbra is folytassuk ezt a decemberi hagyományt a későbbiekben is, hisz szükség van a rohanó napokban egy kicsit megállni, beszélgetni, feltöltődni – összegezte portálunknak gondolatait a faluvezető.

A mezőtárkányi road show-nk ezzel kirándulással nem ért véget, hiszen éppen ezen a napon fejeződött be az adománygyűjtés, amelyet a Család-és a Gyermekjóléti Szolgálat szervezett. A korábbi írásos meghívásunkat itt most szóban is megerősítették a december 16-i, szombati, immár tizenötödik alkalommal megrendezett Falu karácsonyára.

Hol is rendezhették volna meg máshol ezt a sokak álltal már nagyon várt, estébe nyúló délutáni ünnepséget, mint a település művelődési házában? Arról pedig, hogy mekkora érdeklődés övezi évről-évre Mezőtárkányon a Falu karácsonyát leginkább árulkodó tény, hogy bár a rendezvénynek 15 órakor volt a hivatalos kezdési időpontja, délután kettőkor már érkeztek az első érdeklődők.

Az igényesen megterített asztalokon szendvics, mákos és diós bejgli, mandarin, szaloncukor, többféle üdítő várta a karácsonyozókat, akik minden széket, ülőhelyet elfoglaltak. Gyors számításunk szerint jóval több, mint kétszázan tisztelték meg az estet. A rendezvényt Sipos Attila nyitotta meg.

A helyi általános iskola volt igazgatóhelyettese – jelenleg aktív közéleti szereplő – egyebek között arról beszélt, hogy tizenöt éve Pásztor István akkori képviselő javaslatára, anyagi támogatásával indult el ez a sorozat. Ő keresi, szólítja meg a támogatókat, szervezi le az előadókat, teremti meg az asztalra valót. Természetesen soha nem feledkezhetnek meg az önkormányzat és más támogatók megemlítéséről, hiszen nélkülük nem lehetne ilyen terítékkel várni a vendégeket.

Szavai után a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub énekkara adott elő két karácsonyi dalt, majd a polgármester asszony mondott karácsonyi köszöntőt. Tóthné Szabó Anita beszédében kitért a karácsonyi ünnepkör üzenetére, mely szerint az egymás tiszteletben tartását, a családok fontosságát, a szeretetet jelentik.

Miután minden megjelentnek kellemes, békés ünnepeket és boldog új évet kívánt – a színpadról lejövet a terem másik végében – váratlan meglepetés is érte a polgármestert asszonyt: Pásztor István egy gyönyörű virágkölteménnyel fogadta és köszönte meg neki az elmúlt tizenöt évet, mindenkori támogatását. Az alpolgármester egyúttal köszönte a segítő hozzáállásukat a képviselő társainak és a támogatóknak.

Az ünnepi esemény hivatalosabb részét aztán a felszabadult műsorösszeállítás követte. Ebben előbb a helyi iskola csoportjai vitték a prímet: volt Betlehemes jelenet, tánc, verses előadások. A szülők pedig nagy büszkeséggel figyelték, hallgatták saját csemetéik és a többi gyermek előadását.

Már izgatottan várták az érdeklődők azt est előadóművészét Gergely Róbertet. Nagy taps fogadta a művészt, amikor Sipos Attila a színpadra szólította. Az énekes nem ismeretlen a településen, hiszen 2019-et követően már második alkalommal lépett fel itt. Dalait együtt énekelte, dúdolta vele a hallgatóság. Ezzel mintegy értelmet is adtak a műsora címének, ami ezen az esten a Dúdold velem volt.

Úgy tapasztaltuk, hogy Gergely Róbert nem is csalódott, hiszen a legkisebb táncosoktól az idősebb hallgatókig mind-mind vevők voltak a dalaira. És, hogy teljes legyen a műsora, annak végén a jól ismert Emanuel című dal is elhangzott. Az est zárultával, a művelődési házból kifelé jövet csupa jóérzésű, vidám arcú embert láttunk, akik közül sokan köszönetet mondtak a szervezőknek a felejthetetlen délutánért, estért.

Minderre Tóthné Szabó Anita – akit csak egy pillanatra értük el – sietve csak ennyit mondott: Ezért érdemes dolgozni!