Március 16-17-én szezonnyitó túrákat szerveznek a Sirok-Szajla tanösvényeken. Március 16-án Sirokban a Kék tanösvényen a Turisztikai Információs Központtól (TIK) a Nyírjes-tóhoz, majd fel a várba juthatunk el, ahol reformkori hagyományőrző programokban lehet részünk. Sirokban az ünnep tiszteletére a községi önkormányzat délelőtt tíz órától a TIK-ben Talpra magyar! címmel rendez megemlékezést, amelyre mindenkit szeretettel várnak. A köszöntőket követően Borics József, helyi művésztanár festmény-kiállításának megnyitóján vehetnek részt. Ezen a napon lesz lehetőség bekapcsolódni az ÉRV Zrt. által életre hívott „Tudatos ivóvízhasználat” szemléletformáló bemutatójára is, amely kézműves foglalkozásokkal egészül ki. Fél 12-kor indulhatnak a természet szerelmesei a kék tanösvényen a Nyírjes-tóhoz, majd onnan a Siroki Várba.

A vár ünnepi programjain belépő ellenében lehet részt venni, melynek részletei, illetve a részletes programterv a vár honlapján és Facebook oldalán tekinthető meg.

A március 15-i ünnepi hosszú hétvége tökéletes alkalom egy kirándulásra a Siroki várba, ahol megemlékezhetünk az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról is. Március 15.-én és március 17.-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc motívumvilágához kapcsolódó kézműves-foglalkozásokkal, valamint arcfestéssel várják a kisgyermekes családokat a szervezők.

Március 16.-án a Mare Temporis Alapítvány közreműködésével a reformkor világába csöppenhetünk. Az „élő kiállítás” keretében a korszak hétköznapjai kelnek életre. A látogatókat a személyes beszélgetésen túl korabeli kiegészítők, használati tárgyak is várják, de a vállalkozó szelleműek korhű társasjátékokban is kipróbálhatják tudásukat, valamint egy igazi nemzetőrrel is találkozhat az, aki ellátogat a programra.

A túrázókat igény esetén a szajlai falubusz délután négytől a siroki vár parkolójából Szajlára szállítja.

Március 17-én Szajlán a Ciklámen tanösvényen a Szajlai Fogadóépülettől (Ó-Szajla focipálya) túrázhatunk a tanösvény közelében lévő hódvárhoz, ahol megismerhetjük a hódok életét, majd a kirándulás folytatódik tovább a siroki várhoz, ahol aznap különböző kézműves foglalkozásokon vehetnek részt kicsik és nagyok.