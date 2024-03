Németh Szilárd hangsúlyozta az is, hogy a Fidesz egri csapatát most olyan értékek tartják össze, amelyek mentén hitelesen tudnak együttműködni. Hozzátette, Eger olyan történelmi múlttal rendelkezik, melynek bátran nekivethetjük a hátunkat. A múlt érték, ebből erőt és hitet merítve építhetjük a város jövőjét is.

Oroján Sándorra célozva hozzátette: „Pontosan tudjuk, mi történt Egerben az árulókkal.” Ebből is látszik, hogy szükséges volt a Fidesz egri csoportjának újjászervezése, hiszen a régi összetételében már nem tudta a párt érdekeit és értékeit hitelesen képviselni. Rendet kellett tenni, s ez meg is történt, az új csapat pedig rendelkezik mindazon képességekkel, melyekkel eredményesek lehetnek az idei önkormányzati választáson. Egységes bajtársi közösséget alkotnak, s ez lehet a sikerük egyik záloga is. Az pedig mindegy, hogy a régi korszak emberei, akiket kizártak az egri Fideszből, mit mondanak és mit cselekszenek. "Akkor sem dicsérgettek minket, amikor belül voltak" – fogalmazott az alelnök.

Németh Szilárd hangsúlyozta, óriási tétje van a júniusi önkormányzati választásnak, Egerben Vágner Ákos és csapata az, amely akar és képes is Egerért dolgozni, tud sikeres polgári közösséget építeni, s a stagnálás helyett fejlődő pályára állíthatja Egert.