Mint írják, felidézik az elmúlt két év legfőbb eseményeit, és beszámolnak a terveikről is. Ezek után csillagászati tárlatvezetőik a Bükki Csillagoségbolt-park területén készített asztrofotóit is bemutatják. Az ünnepi hangulatot a Bükki Nemzeti Parki Termék Védjegy pályázaton pozitív elbírálásban részesülő termelők, kézművesek oklevélének átadásával folytatják. A rendezvényen részt vesz dr. Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára is.

Aznap a Bükki Csillagda csak 11 órakor nyit, de kedvezményes áron regisztrációs jeggyel lesz látogatható, s csak helyszíni jegyvásárlással. A planetáriumban folyamatosan 3D-s vetítéseken lehet részt venni, a Naprendszerünkről szóló kiállítás megtekintésén és az obszervatóriumi bemutatón túl. A Bükki Nemzeti Parki Termék Védjegyet elnyert termelők elhozzák termékeiket – mézeket, lekvárokat, szörpöket, smoothie-kat, szappanokat, szépségápolási terméket stb. –, amelyeket meg is kóstolhatnak, ki is próbálhatnak, és meg is vásárolhatják a helyszínen - írják.

Március 8-án minden látogatónak ajándékot ígérnek. A kedvezményes belépés 9-ére és 10-ére is vonatkozik.