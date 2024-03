Pénteken immár második alkalommal gyűltek össze a gyöngyösi Mátra Művelődési Központban a novellák, versek és a slam kedvelői, hogy főszerepet adjanak a szövegeknek. A Berze Művészeti Önképzőkör szervezte II. Slam Versenyre élénk érdeklődés mellett került sor nemcsak a slammerek, de a közönség körében is. A szervezők szerint erre két dolog miatt kerülhetett sor. Vagy azért, mert aki 2023-ban részt vett az első városi slam versenyen, az szerette volna újraélni az élményt, vagy ha valaki tavaly hiányzott róla, az most be akarta pótolni a lemaradást.

Slammerek versenyeztek a II. Slam Versenyen a gyöngyösi Mátra Művelődési Központban

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Gyöngyösön nagyon népszerű a slam műfaja, amely egy modern költészeti stílus, és csakis szóban, s leginkább élőben hatásos. Nem színházi előadás, most sem volt előzetes forgatókönyv, sorsolással döntötték el a következő színpadra lépőt az előzetesen jelentkezők közül. A slam nem rap, mert nincs alatta zene és nem szükséges a kötött ütemes lüktetés. A slam pénteken is az utca nyelvén szólt, aktuális témákról, hétköznapi emberektől hétköznapi embereknek. Az egyetlen szabály volt: legfeljebb 5 perces slamet, verset vagy novellát kellett a résztvevőknek előadniuk, hogy valamiről meggyőzzék, valamivel megnevettessék, vagy éppen elgondolkodtassák a hallgatóságot. Az idei megmérettetés is hangulatos estet hozott.