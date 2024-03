Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt a vendége Tiszafüred csütörtöki megemlékezésének, írta a szoljon.hu. Szijjártó Péter a Tisza-tónál ünnepelt, nem vélelenül: a cikkben ki is emelték, Tiszafüred fontos szereplője volt a az 1848-49-es szabadságharcnak. Erről a miniszter is szót ejtett: Akik Tiszafüred utcáin járnak, Kossuth Lajos lábnyomaiba lépnek, akinek többször is szállást adott a város – fogalmazott.

Forrás: Ujvári Imre Facebook oldala

Arról is beszélt, hogy több száz tiszafüredi honvéd kelt a magyar szabadság védelmére, nem is beszélve azokról az iparosokról, akik a híres tiszafüredi nyergeket készítették. Emlékeztetett, a város stratégiai jelentőségű volt, hiszen a magyar sereg parancsnokságnak adott otthont, majd egy ideig vármegyeszékhely volt. A miniszter az ünnepség után egy lakossági fórumra is ellátogatott.

Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere köszöntőjében azt mondta, a város ma is élénken őrzi a szabadságharc korát. Hozzátette, Tiszafüred nem csak akkor, de most is fontos szerepet tölt be a térségben. A település dinamikusan fejlődik, 2014 óta 15 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett Tiszafüredre, ennek nyomán egy megújuló, megszépülő városban élhetnek.