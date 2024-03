Az ilyenkor hagyományosan felharsanó kürtszó után Áder János tíz évvel ezelőtt elmondott szavaihoz csatlakozott Semjén Zsolt, kiemelve a magyar vadászati hagyományok jelentőségét, majd felelevenítette azt az időszakot, amikor Szabó Zsoltnak – aki akkor Hatvan polgármester is volt – felvetette az országos létesítmény létrehozásának lehetőségét, a település első embere pedig úgy nyilatkozott: a négy évtizede kihasználatlan, romos, a város közepén álló kastély tökéletesen megfelelne a feladatra. Miután sikerült meggyőzni mások mellett Matolcsy György akkori pénzügyminisztert is, zöld utat kapott a beruházás. A miniszterelnök-helyettes reményét fejezte ki, hogy a belátható jövőben minden városban, de akár a falvakban is, létesülhet vadászati szoba, ami emléket állítana a helyiek életében fontos szerepet játszó hungarikumnak.