A településen hét óvoda működik, így mindegyik intézmény 733 ezer forint juttatásban részesült a városbál jóvoltából. Az összeget a városházán adták át az intézményvezetőknek.

A hatvani városbálon több mint ötmillió forint gyűlt össze az óvodák számára

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

Mint megírtuk, az elmúlt hétvégén a Nagy Endre Rendezvényteremben tartották meg az idei városbált. A programban ebben az évben is volt sztárfellépő, így Zsédenyi Adrienn énekesnőt hallhatta a közönség. Az esemény fő célja most is a jótékonykodás volt, ezúttal a hatvani óvodáknak gyűjtöttek. Horváth Richárd polgármester közölte: fontosnak tartja, hogy biztosítsák a hatvani gyermekek megfelelő környezetben való nevelkedését.

– Fontosak az óvodák, hiszen a gyermekekért vannak, akik a jövőt jelentik. Gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelő körülmények között nevelkedjenek és megkapják mindazt, ami az egészséges fejlődéséhez szükséges – mondta. Tarsoly Imre önkormányzati képviselő úgy véli, a rekordösszegű bevétel jól mutatja, hogy a hatvaniak számíthatnak egymásra és a jó ügy mellé állnak.

A városbál megrendezése hagyománynak számít Hatvanban. Az elmúlt évek során támogatták már a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményét, a hatvani mentőszolgálatot, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Védőnői Szolgálatát, a gyermekorvosi rendelőket, valamint a Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesületét is.