A hidegtűrőket már most vethetjük

Bizonyos zöldségfajok magjai alacsonyabb hőmérsékleten kicsíráznak, míg másoknak ehhez melegebb körülmények kellenek. Így márciusban azonban már számos faj vethető. A salátát általában kora tavasszal vagy ősszel vetik, amikor már a fagyveszélyes időszakokon túl vagyunk. A hűvös időjárási viszonyok kedveznek is a salátának, melyet például nyáron nem is lehet jól termeszteni, mert leveleit károsítja a magas hőmérséklet. A retek, hasonlóan a salátához, kora tavasszal, vagy nyár végén vethető, azaz a nyári időszakban szüneteltessük a termelését. Mivel ez is rövid tenyészidejű faj, így a nyár kihagyása nem okoz gondot. A spenót hidegtűrő zöldség, már korán tavasszal vethető a magja. A nedves talajt kedveli, ezért érdemes a vetését a csapadékosabb időszakra ütemezni. A legjobb, ha a sárgarépát is közvetlenül a fagyveszély elmúltával vetjük a földbe. Az optimális hőmérséklet a csírázásához 10-15 Celsius-fok között van.

A dughagymák ültetése is ideális ilyenkor, de ezek ősszel is elültethetők, mert a kihajtott növények jól áttelelnek. Hagymát termeszthetünk magról vetve és dughagymáról ültetve. Magról vetve a termesztés két évet vesz igénybe. A most elültetett dughagymákat érdemes kicsit sűrűbbre tervezni így amikor zöldhagyma stádiumba érnek minden másodikat kiszedhetünk ilyen célra, így az állomány ritkul és a földben maradók nyár végéig rendesen kifejlődnek és jól tárolható vörös, vagy lilahagymaként szedjük majd fel akkor azokat. A dughagymát érdemes kicsit mélyebbre ültetni, mint a hagyma magassága, mert ha túl sekélyen ültetjük akkor a zöldhagyma felszedésekor rövid lesz a fehér, legízletesebb része.

Visszatérve az ideális vetésidőkre a zöldségek esetén ennek rendszerint a legkorábbi és legkésőbbi időpontja az irányadó. A legkorábbi azért, hogy az időjárásnak köszönhetően már hamar kikeljenek. A legkésőbbi pedig azért, mert ha ezután vetünk, akkor a fagyok beálltáig nem biztos, hogy betakaríthatók lesznek a zöldségek, akkor pedig hiába gondoztuk ezeket. A két szélső időszak között pedig a tenyészidőszak függvényében többször is vethetünk, e szakaszolásnak köszönhetően a betakarítás is szakaszos lesz.

Az alábbi felsorolás a vetésre ideális dekádokat jelöli:

Első dekád a hónap első 10 napja, második dekád a hónap középső 10 napja, 3. dekád pedig az adott hónap 20-30. napja közötti időszak.

Március 1. dekád: sárgarépa, petrezselyem, metélőhagyma, borsó, fejes saláta, spenót, kapor, vöröshagyma dughagyma, fokhagyma ültetés

Március 2. dekád: fejes saláta, spenót, sóska, kapor, borsó, sárgarépa, petrezselyem, hónapos retek, vöröshagyma magvetés, korai burgonya ültetés

Március 3. dekád: spenót, sóska, kapor, nyári retek vetés, korai burgonya ültetés

Április 1. dekád: nyári retek, spárgatök, burgonya, paprika, paradicsom, spenót, kapor, sóska vetés

Április 2. dekád: nyári retek, spárgatök, sütőtök, sárgadinnye, görögdinnye, paradicsom, paprika, spenót, csemegekukorica, sóska vetés

Április 3. dekád: cékla, uborka, sütőtök, dinnyefélék, bab, kukorica, kapor, fejes káposzta, kelkáposzta, karalábé, bimbóskel vetés

Május 1. dekád: csemegekukorica, kapor, uborka, bab

Május 2. dekád: uborka, bab, csemegekukorica, kapor vetés és a palánták kiültetése is ekkortól kezdődik, mert már nem kell talajmenti fagyokra számítani

Április 3. dekád: uborka, cikória, csemegekukorica, zöldbab, fejes káposzta, kelkáposzta, karalábé

Június 1. dekád: csemegekukorica, zöldbab, cikória, kapor, fejes káposzta, kelkáposzta, karalábé, uborka

Június 2. dekád: zöldbab, uborka, kukorica, kapor

Június 3. dekád: karalábé, cékla, zöldbab, fejes saláta, kapor, uborka vetés, késői burgonya ültetés

Július 1. dekád: karalábé, cékla, uborka, kapor, fejes saláta, zöldbab, késői burgonya ültetés

Július 2. dekád: zöldbab, kapor, cékla, uborka, spenót vetés

Július 3. dekád: téli retek, spenót, kapor vetés

Augusztus 1. dekád: téli retek, spenót, kapor vetés

Augusztus 2. dekád: spenót, sóska vetés

Augusztus 3. dekád: áttelelő saláta, spenót, sóska, vetés

Szeptember 1. dekád: áttelelő saláta, spenót, sóska vetés

Szeptember 2-3. dekád: spenót, sóska vetés