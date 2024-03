A Petőfi szobornál összegyűlt tömegnek az Andrássy középiskola diákjai adtak zenés műsort, a diákok felidézték a forradalom eszméjét, legfontosabb gondolatait és eseményeit. Az eseményen lerótták tiszteletüket a város politikai és civil szervezeteinek képviselői, koszorút helyezett el a vármegyei kormányhivatal és a rendőrség is. A bazilikában délelőtt szentmisét tartottak.

A Dobó István Vármúzeum az egész ünnepi hétvégére programokkal készült, délelőtt a zászlódombon felvonták a nemzetiszín lobogót, majd díszlövéssel tisztelegtek az egri vár vitézei a hősök előtt, a nemzeti ünnepen díjmentesen látogathatták az emlékhelyet, illetve ezzel a nappal kezdődött el a nyári nyitva tartás is a várban, s a Lenkey-házban is. A hétvégén huszárok várják lovasbemutatóval a vendégeket, óránként indul tárlatvezetés az aknafigyelő folyosókon és a Varkoch-kapu illetve a déli kapu épületében is új tárlatok láthatóak.