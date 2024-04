Még több hónap van hátra az idei gyöngyös-sástói Fekete Zaj Fesztiválig a Mátrában, de az esemény közösségi oldalán már folyamatosan olvashatók az idei érdekességek.

– Alig vártuk, hogy megmutathassuk nektek az idei Zaj egyik headlinerét: generációja egyik legmeghatározóbb zenekara, a brit zenetörténet kiemelkedő alternatív rock/shoegaze alakja, az idén 40. évfordulóját ünneplő The Jesus And Mary Chain soha nem játszott még Magyarországon ez előtt, mi pedig büszkék vagyunk rá, hogy elhozhatjuk nektek a 15 éves Fekete Zaj záró napjára. A zenekar munkásságával mindig is a kívülállót, az oda nem illőt, a meg nem értettséget képviselte, ami tökéletesen belesimul a Zaj szellemiségébe – reméljük, hogy nektek is annyit jelent majd, mint nekünk. Találkozzunk a Mátrában augusztus 15-19. között! Legyen Zaj! – olvasható a Fekete Zaj Fesztivál Facebook-oldalán.