Szerdán ünnepélyesen átadták Gyöngyösön a felújított Berényi–Haller–Orczy-kastélyt, és egyben az épületben kialakított városi galéria megnyitására is sor került. Köszöntőjében Hiesz György polgármester elmondta, hogy régen volt 2017, amikor a gyöngyösi önkormányzat elhatározta, hogy pályázat révén felújítja a kastélynak a tulajdonában lévő részét.

Átadták a felújított kastélyt és megnyitották a gyöngyösi galériát

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Maga a beruházás egy nagyobb projekt része, hiszen az északnyugati városrész rehabilitációján belül került sor az épület rekonstrukciójára. A teljes projekt a kastéllyal együtt 736 millió forint összegű volt. Ebből maga a kastély épülete 350-360 millióból szépült meg. A felújított épület nemcsak kulturális célokat szolgál. Az épületegyüttesben 8 garzon bérlakást is kialakítottunk, helyet kap benne a nyugdíjas egyesület, és ide költözik a Kékes Turista Egyesület is. Itt lesz látható majd meg a babamúzeum gyöngyösi gyűjtők kollekcióiból, és ma megnyílik a földszinten a galéria is – részletezte Hiesz György.

A felújított kastélyépületet Hiesz György, Kárpáti István és Kévés Tamás alpolgármesterek, valamint dr. Szén Gabriella önkormányzati képviselő, a gyöngyösi önkormányzat oktatási és kulturális bizottságának elnöke avatták fel.