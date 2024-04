2010 óta minden évben megválasztja az Egri Borbarát Hölgyek borát az egylet, így tettek ebben az évben is. A rendezvény hétfőn kora délután zajlott a Gál Tibor Fúzióban.

– Ebben az évben a 2023-as évjáratú klasszikus Egri Csillag borok közül választjuk ki az Egri Borbarát Hölgyek borát, illetve az előző évjáratokból superior kategóriában is választunk, ezzel is hozzájárulva Eger egyik zászlósborának a marketingjéhez, növelve az Egri Csillag népszerűségét, ismertségét. A kiválasztott bor egy éven át kíséri programjainkat és az egyéb boros rendezvényeket is – mondta el érdeklődésünkre D’Ess Erika, az az Egri Borbarát Hölgyek elnöke.

Hagyomány szerint kiválasztották az Egri Borbarát Hölgyek borát

Forrás: Szántó György/Heves Megyei Hírlap

A megmérettetésre 14 tétel érkezett, ebből három superior. A borkiválasztás vakkóstolással történt a Borbarát hölgyek egyesületének szakmai vezetője, Harasztiné Lajtár Klára és Tarsoly József hegybíró vezetésével. A hegybíró elmondta, a legfontosabb a borharmónia. Az esten eredményt is hirdettek, az Egri Borbarát Hölgyek bora a Tóth Ferenc Pincészet Egri Csillaga.