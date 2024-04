Barátnak lenni nem azt jelenti, hogy két ember mindig együtt van és percre pontosan tud mindent a másikról. A barátság egy összetett, furcsa kapcsolat, hiszen egy idegen embert befogadsz magad mellé, mert szimpatikusnak találod. Közös érdeklődési kör, közös barátok, hasonló tervek vagy hasonló személyiség miatt? Ezek mind egyszerre vagy egyik sem? Mindenki magának válogatja meg a barátait, erre nincs egy bevált képlet, mégis működik a rendszer.

Van egy jó barátom, akivel a párom révén ismerkedtem meg még gimnáziumban, de azóta is nagyon jó viszonyban vagyunk. Nagyon hasonlítunk egymásra, de sok mindenben egyáltalán nem egyeznek az elképzeléseink, ennek ellenére mindkettőnkben megértés, büszkeség és szeretet lakozik a másik felé. Egy pár éve elkezdett komolyabb szinten ralizni, sok versenyére megyünk ki és szerencsére végig tudjuk követni az elejétől az ő karrierjét és az autójának fejlesztését is. Boldogság volt végignézni, hogy megtalálta az útját.

Raliversenyző létére, ugyanúgy támogat engem a műkörmözésben, mint ahogy én is őt az autóversenyzésben. Még a körömépítő vizsgámon is ott volt segítőként, én pedig a legnagyobb örömmel vagyok vele autószereléskor. Nem tudunk mindennap találkozni, mert egy ideje más városban éljük az életünket. Ennek ellenére bármikor is találkozunk, ugyanonnan folytatjuk, ahol legutóbb abbahagytuk, és ez egy olyan biztonságérzetet ad, amiért mindig hálás leszek.