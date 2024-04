Cserebere akciót indít az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, hogy szabadtéri kondiparkot építhessenek a diákoknak. A hírt az iskola igazgatója, Rázsi Botond Miklós jelentette be a péntek délelőtti sajtótájékoztatón. Az érdekes és merész kezdeményezést az intézmény fennállásának 70. évfordulója alkalmából indítja el az iskola, hogy valami újat és különlegeset hozzanak a mindennapokba.

H. Tóth László, művésztanár és Rázsi Botond iskolaigazgató a cserebere akciót elindító festménnyel, a szabadtéri kondipark helyén

Forrás: Hornyák Réka/Heves Megyei Hírlap

– Szeretnénk egy szabadtéri kondiparkot létesíteni az iskola hátsó udvarán, melynek körülbelül 1,5 millió forint a piaci értéke. Ehhez nem pénzt kérünk, hanem szeretnénk kipróbálni egy módszert, melynek lényege a cserekereskedelem. Egy művész kollégánk ajánlotta fel a festményét, melyet mi cserére ajánljuk fel és keressük azt a személyt vagy vállalkozást, aki ezért cserébe egy másik tárgyat vagy akár szolgáltatást ajánlana. Onnantól kezdve pedig a kapott áruval megyünk tovább és így remélhetőleg egyre nagyobb érték lesz a kezünkben, míg végül egy kondipark eszközeire tudjuk cserélni az utolsó felajánlást – részletezte a módszert Rázsi Botond, iskolaigazgató.

Elmondta, hogy Magyarországon is volt már hasonló cserebere akcióra példa, mikor egy illuzionista, Hajnóczy Soma egy ceruzával vágott neki a cserének és végül ő is szintén egy lakáshoz jutott hozzá, melyet egy rászoruló családnak ajánlott fel.

Eszmei értékű festménnyel indítják el a cserebere akciót

H. Tóth László, a egri gimnázium oktatója ajánlotta fel a Kikötőben című festményét.

– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az én munkámmal indíthatjuk el ezt a kezdeményezést. Ez a festmény egy nyári élményemhez köthető, melyet egy tengerparti reggelen festettem még régebben. Azért esett erre a választásom, mert ez a kép a nyári nyugalmat, a pihenést a jó kedvet idézi és ez az érzés most kezd felerősödni szerintem mindenkiben. Ez a jókedv, a szabadtér pedig kapcsolódik a kondipark ötletéhez is, hiszen a mozgás, az egészség, a sport erősíti a diákok személyiségét is – mesélt festményéről és annak mondanivalójáról az alkotó, H. Tóth László.

A cserebere akció programot a Szilágyi Erzsébet Gimnázium honlapján és a közösségi média oldalain lehet nyomon követni. A csere tárgyakat licitálás, felajánlás során lehet jelezni az iskolának, ahol eldöntik, hogy mit fogadnak el a festményért és a további felajánlásokért cserébe.