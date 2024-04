– Az egri piacon két óra alatt több mint 200 támogató aláírást gyűjtöttünk. A csapatunkat Dömötör Csaba parlamenti államtitkár is erősítette – számolt be Vágner Ákos, a Fidesz-KDNP egri polgármesterjelöltje.

Dömötör Csaba parlamenti államtitkár is besegített Vágner Ákosnak az aláírásgyűjtésban

Forrás: Vágner Ákos/Facebook

– Egyetértettünk abban, hogy Egerben is óriási a tét június 9-én! Csak akkor tudunk változást elérni, ha olyan vezetése van Egernek, amely nem akadályozza a város fejlődését! S amely képes is tud is a kormányzattal együttműködve tenni Egerért és az egriekért! – írta a posztba.

A polgármesterjelölt videót is tett közzé az eseményről.