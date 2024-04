Dr. Juhász Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektorhelyettese köszöntőjében kiemelte, hogy az egyetem fontosnak tartja a testi-lelki jóllét mellett a környezettudatos életmód kialakítását és fenntartását.

– Ahogyan a mondás is tartja, a Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Ezért örülünk nagyon annak, hogy ennyi gyermek van ma itt velünk, hiszen a feladatunk az, hogy rátok egy élhető és megfelelő állapotú Földet hagyjunk. Az egyetemen igyekszünk lépést tartani a növekvő ütemben megjelenő új kihívásokkal, különös figyelmet fordítva a környezetvédelmi akciókra. A Föld egészséges jövőjéért együtt kell dolgoznunk, de egyedül is minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk – hangzottak el a tudományos rektorhelyettese, dr. Juhász Tibor gondolatai.

A Zöld héten környezettudatos programok várják a fiatalokat

Dr. Mogyorósiné Herczeg Éva, az egri egyetem gyakorló iskolájának Barkóczy utcai főigazgató-helyettese szerint a cél a gyermekek környezettudatosságra való nevelése és érzékenyítése.

– A Zöld hét célja a szemléletformálás, hogy a gyermekek felelősségteljes életmódot éljenek és a környezetüket is tekinttel legyenek. A szemléletformálást, a klímatudatosság növelését a legkisebbek körében érdemes elkezdeni, ezért számos olyan programot szervezett a hétre az egyetem, melyek oktató jellegük mellett mozgalmasak és szórakoztatóak is. A Föld napja mellett például a Tittel Pál Könyvtárban ezen a héten hosszabb a kölcsönzési lehetőség, de lesz közös szemétszedés, ökolábnyom kiszámítás, virágültetés és botanikuskert látogatás, valamint több kiállítás és rendhagyó iskolai foglalkozás is – részletezte a Zöld hét programjait dr. Mogyorósiné Herczeg Éva, főigazgató-helyettes.

A Zöld hét több szervezet összefogásával, így Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános, Közép, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézettel és a Szent Imre Katolikus Általános Iskolával valósul meg.