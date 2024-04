– A Tisza-tó bizony kutyabarát! – írta az I Love Tisza-tó. Összegyűjtötték, milyen kutyabarát látnivalók, programok, szálláshelyek várnak a Tisza-tónál. Azt írják, az idén megnyitott poroszlói pallóutak mindegyike kutyával is járható. Az utaknak köszönhetően olyan helyekre is besétálhatunk, amelyek eddig szárazföldről nem voltak megközelíthetők. A pallóutakat közvetlenül a vízpart mellett lehet megtalálni.

A Küszvágó csér, a Fattyúszerkő és a Bölömbika kilátó mind vízi úton megközelíthető és ha túravezetővel vagy csónakkal indultok útnak, akkor a kutyák is felmehetnek rájuk. A kilátók nemcsak Poroszlóról, hanem Tiszafüredről is megközelíthetőek. Azt írják, hogy kutyabarát a Poroszlói Rétesház, Füzes Sajtműhely, Madárpart Pihenő, Kölcsönző és Kemping, Aranyosidombi Udvarház Sarokház Cukrászda. A szálláshelyek között is számos látogatható kutyával.

A cikk szerint Sarudon az ebek számára leválasztottak egy részt a sarudi Élményfalu Kalandpartjának a strandjából, ami kutyastrandként funkcionál. Az EbPart homokos partján szaladgálhatnak a kutyusok és akár még a gazdik is bemehetnek velük a vízbe. Emellett az Élményfalu valamennyi látnivalója kutyabarát.

Kiskörén kutyával látogatható a hallépcső is, de a kiskörei 300 éves fa is. Az I Love Tisza-tó szerint egy helyi legenda szerint, ha egy szerelmespár megcsókolja alatta egymást, akkor örökre együtt maradnak. A fa szinte valóban ennyi idős, hiszen a kétezres évek elején, egy felmérés alapján ezt a megállapítást tették a szakemberek. A fát a Kiskörei Tisza-híd után, a Tisza gátjának kiskörei oldalán, egy gátőrház közelében kell keresni.

Tiszafüredi kutyabarát programokról is írtak. A Mancsos Pancsoló kutyastrandot a Morotva Kerékpáros félsziget kikötők felőli oldalán találod meg. A strandot kerítés védi attól, hogy elszökjenek a kutyák, így biztonságosan játszhatnak bent. A strandon agility pálya található a négylábúaknak, emellett árnyékot adó fák és bokrok, valamint padok, asztalok, a gazdiknak öltöző és természetesen kuka is megtalálható.

„A Tiszavirág Ártéri Sétaúti és Tansövény a Tisza-tó egyik legkedveltebb tanösvénye, ahol egy kellemes sétával egybekötve ismerheted meg a tó állat- és növényvilágát. A tanösvényt a Tiszán csónakkal átkelve érheted el, ahol mintegy 3 kilométer hosszan kalandozhatsz az ártéri erdőben egészen a varázslatos Göbe-tó partjáig. Innen nyílik az Örvényi Pákász Tanösvény is, ami egy igazi láptúra. Ezen a tansövényen a pákászok életét ismerheted meg. Ha kutyával jönnél be ide, akkor tudd, hogy ez a rész bizony egész évben sáros” – írták.