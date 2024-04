Idén is nagyszabású diáknapot szerveztek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikumban. A diákok, a tanárok és a szülők is nagy erőkkel dolgoztak azért, hogy a gyakorló iskola diáknapján egész napos programkavalkáddal várják a résztvevőket.

Programkavalkád a gyakorló iskola diáknapján

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Bérces Alexandra, az iskola pedagógusa elmondta, hogy idén is három tizenegyedikes osztály diáknapozik és mindannyian izgatottan vágtak bele ebbe a kalandba.

– Több hónapja készülnek erre a napra, nem csak a diáknapozó osztályok, de tanáraik és szüleik is. Rengeteg segítséget kaptak és kapnak a diákok, hiszen szüleik és tanáraik ma is itt vannak és a büfében, valamint a programokon is tevékenykednek. A három osztály idén teljesen különböző témákat választott magának. A 11.A osztály Falunapra hívja a diákokat, a 11.B a Multiverzumba utaztatja az érdeklődőket, a 11.C osztály pedig az igaz Vadnyugat hangulatát hozta el az iskolába – részletezte a diáknap fő témáit Bérces Alexandra.

Rengeteg programot szerveztek a gyakorló iskola diáknapjára

Elmondta, hogy az osztályok rengeteg programot szerveztek erre a napra, több fellépő is műsort adott az iskolában, érkezett fúvószenekar, volt kutyás bemutató, pihenésképpen pedig gamer szoba és szépségszalon várta a fiúkat és lányokat. A három osztály az iskolában és az iskolaudvaron is biztosította a finom falatokat a résztvevőknek büfével és szabadtéri főzéssel.