Két kerékpáros kompot adtak át Magyarország második legnagyobb tava, a Tisza-tó melletti Tiszaderzsen. Petényi Mirkó, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) ügyvezető igazgatója az átadáson elmondta, hogy a Kiskörénél minden évben áthaladó, csaknem százezer kerékpáros közül nagyon sokan érkeznek családdal, és itt le tudják rövidíteni a kört, ha elfáradnak.

Tiszaderzs és Tiszanána között kerékpárokat is szállító kompok közlekednek

Forrás: Czeglédi Zsolt/MTI

Megjegyezte, hogy az átkelés egyben attrakció is, hiszen a kompok fél órás útján megcsodálható a vízről a vízi világ. Véleménye szerint az első egy-két év igazolni fogja, hogy szükség van a kompokra, sőt nagyobb kapacitásra is igény lesz és bővülhet a flotta. Elmondta, a Tisza-tó környéke rengeteget fejlődött az elmúlt tíz évben, a fejlesztésekhez, amilyen a mostani is, sok szereplőre van szükség.

– A Tisza-tó környékén élők lelkesedésükkel "bevonzották" az állami szereplőket is, és meggyőző érveik voltak amellett, hogy érdemes a tó mellett fejleszteni. Ezért az AÖFK kiemelten támogat minden Tisza-tavi aktív- és ökoturisztikai fejlesztést – hangsúlyozta. Példaként említette az infrastrukturális korszerűsítéseket, a kalandtérképet vagy a Tisza-tó, az ember alkotta paradicsom című, tavaly bemutatott filmet is.