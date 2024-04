A Lányok Napja eseménysorozat alkalmából a maklári Robert Bosch Automotive Steering Kft. is megnyitotta kapuit a középiskolások előtt. Olyan diáklányokat hívtak meg, akik érdeklődnek a tudományok és a technológia iránt. A maklári üzemben a lányokat körbevezették a termelés és a minőség-ellenőrzés egyes helyszínein. Betekintést nyertek a fizikai dolgozók és a női vezetők életébe, élményszerűen ismerhették meg a járműalkatrész-gyártás világát, részben pedig a kutatás-fejlesztéssel is találkozhattak. A gyárban női munkavállalók is megosztották tapasztalataikat a diákokkal.

A Bosch-ba olyan diáklányokat hívtak meg a Lányok napja alkalmából, akik érdeklődnek a tudományok és a technológia iránt

Forrás: Gál Gábor /Heves Megyei Hírlap

Michael Zink, a Robert Bosch Automotive Steering Kft. ügyvezető igazgatója a hazai Bosch-csoportról és a maklári, valamint egri üzemekről tartott prezentációt. Elmondta, a tehergépjárművek kormányműveinek piacán nyolcvan százalékos a Bosch részesedése. Közel ötszáz beszállítóval állnak kapcsolatban, a körülbelül 84 ezer négyzetméteres gyárban három termékcsoport gyártásában pedig közel 1700-an dolgoznak. Egyre inkább használják a mesterséges intelligenciát, közösen a Budapesti Fejlesztési Központtal, ennek köszönhetően javult a termékek minősége. Nemcsak Budapesten történik azonban termékfejlesztés, hanem Makláron is, ráadásul a fejlesztő és a gyártó mérnökök közösen dolgoznak.

Bekényi Henrietta HR csoportvezető elmondta, igyekeznek integrálni a női munkavállalókat. A fizikai dolgozók között 19 százalék a hölgyek aránya, a vezetők között pedig 23 százalék, míg más területeken is 20-30 százalékban nők dolgoznak. A lányok jöhetnek hozzájuk nyári diákmunkára, duális képzésre, gyakornoki programban is részt vehetnek. Igyekeznek megszólítani őket iskolai, egyetemi versenyeken, a dolgozók gyerekei bemehetnek hozzájuk a „Muti hol dolgozol?” programban. A HR csoportvezető hozzátette, fontos a dolgozók fejlesztése, bővítik vezetői képességeiket, működtetnek tehetség programot és női tehetségprogramot is, lehetőség van külföldi tapasztalatszerzésre, akár több éves kiküldetésben is. Igyekeznek szem előtt tartani a családok érdekeit, így vannak családtámogatási juttatásaik, de rendezvényeik is. Lehetőség van rugalmas munkavégzésre, például otthoni munkára, részmunkaidőre, valamint munkavállalói kedvezményeket is kínálnak. Működik egy országos women@bosch program is, amely női közösségeket igyekszik létrehozni és tartalmassá tenni.

A Pásztorvölgyi Gimnázium diákjainak sok dolog tetszett a maklári gyárban. Estók Erika elmondta, azért vettek részt a gyárlátogatáson, mert betekintést nyerhettek ebbe a világba, ezen kívül női vezetőkkel is beszélgethettek. Korábban is jártak már gyárban az osztályukkal. Ő amiatt is tájékozódott, mert fakultáció választás előtt áll, és még nem tudja, milyen irányban fog továbbtanulni, hiszen a humán és a reál tárgyakat is szereti. Azért ment gimnáziumba, hogy utána többválasztási lehetősége is legyen. Két tanítási nyelvű osztályként a külföldi lehetőségeket is számba veszi, de olyat szeretne tanulni a későbbiekben, amelyben itthon is helytállhat. Mint mondta, a maklári gyárban sok dolog tetszett neki, hiszen sok munkafolyamat létezik, sokszínű a kínálat, de a gyártósorokon monotonnak tűnt számára a munkavégzés.