Idén is csatlakozott a Lányok Napja országos rendezvénysorozathoz a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campusa. A csütörtöki eseményen történtekről Nagy Rékát, a campus kommunikációs munkatársát kérdeztük.

Lányok napja a gyöngyösi campuson

– A középiskolás és általános iskolás diákok csütörtökön plenáris előadáson, majd forgószínpad rendszerben interaktív programokon vettek részt 5 csoportban.

Közel 100 diák érkezett a gyöngyösi campus rendezvényére Gyöngyösről, Mátrafüredről, Domoszlóról, Kisnánáról, de Heves vármegyén kívülről, Jászárokszállásról és Veresegyházáról is jöttek érdeklődő tanulók. A Nők a Tudományban Egyesület országos rendezvénysorozatához igazodva a gyöngyösi campus Lányok Napi programjának is az volt a célja, hogy segítsen a pályaválasztásban bepillantást engedve néhány szakmában és tudományterületen a kulisszák mögé. A lányok a program előírásainak megfelelően minden állomáson női előadókkal, egyetemi oktatókkal és a gyöngyösi campus volt hallgatóival is találkoztak – részletezte Nagy Réka.