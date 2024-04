A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrei szerint nem medvenyomokat ábrázoltak azok a fotók, amelyet egy medvefigyelő közösségi oldalra töltöttek föl. A kis méretű képek állati(nak tűnő) nyomokat ábrázoltak és állítólag Mátranovák közelében, a Kéktúra útvonalán készültek, az oldal szerint pedig medvétől származtak. A bejegyzés alatti kommentekben többen is felhívták a figyelmet, hogy azok nem medvétől származó lábnyomok.

Papp Ferenc természetvédelmi őrtől megtudtuk, Észak-Magyarországon az utóbbi 10-15 évben valóban jelen vannak a barnamedvék, Szlovákia felől érkeznek és oda is térnek vissza a Salgótarján-Pétervására-Ózd vonal környékéről, főként fiatal, a szülőről leváló egyedek. Vannak jelei azonban, hogy már Magyarország területén is megtelepedhetett egy-egy példány. A medvéknek szükségük van az erdőre, ahol egész nap táplálékot keresnek, nagy területet bejárva, de jellemzően nem a turistautakon teszik ezt. Kifejtette, az enyhe február során már elkezdték keresni a táplálékot, amely főként növényi alapú, előszeretettel táplálkoznak a vadetetőkön, ahol takarmányt, péksüteményt, egyéb, a vadászok által kihelyezett élelmet találnak. A természetvédelmi őr felhívta a figyelmet a medvével való találkozás veszélyeire is. Bár kicsi rá az esély, hiszen kerüli az embert, ha az erdőben mégis medvére bukkan valaki, az tartsa be az ilyen helyzetre vonatkozó ajánlásokat.