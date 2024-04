Posztolj verset az utcára! elnevezéssel intézett felhívást az abasáriakhoz a helyi Saári Közösségi Ház és Könyvtár, számolt be portálunknak Markó Anita intézményvezető.

Az abasári könyvnyúl már húsvét óta a kemence mellett hirdeti a könyvbörzét. Posztolj verset - hirdeti

Forrás: Saári Közösségi Ház és Könyvtár/Facebook

– A felhívás célja az, hogy együtt ünnepeljük április 11-én a Magyar költészet napját. Arra ösztönözzük az abasáriakat, hogy helyezzenek el egy vagy több magyar verset a község utcáin bárhol, ahol mások is olvashatják. A közösségi ház szabadtéri kitelepüléssel is készül a jeles napra. Csütörtökön reggel 9-től 17 óráig kereshető fel a standunk az Iskola úton, a kemence mellett. Az érdeklődők elszavalhatják, de le is írhatják kedvenc költeményeiket, vers-kvízt tölthetnek ki, válogathatnak a könyvbörzén. Lehetőség lesz megzenésített versek hallgatására, vagy akár egy kényelmes fotelben elhelyezkedni olvasni – részletezte Markó Anita.