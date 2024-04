– Az ember közösségi lény, mondják. Közhelynek hangzik, de ha jól belegondolunk, életünk színtereit kisebb közösségek, a család, a szokszédok, az utcabeliek, a munkahely határozzák meg – mondta dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője szerdán Egerbaktán a TOP Plusz forrásból meginduló közösségi tér fejlesztés projekt megnyitóján.

– A múltszázadban közösségi helyek voltak az utcai padok, a templom, a sportpálya, de akár a kocsmák is. Az utolsó évek és a XXI. század viszont változást hozott, a technikai-kommunikációs fejlődés átalakította az életünket, munkahelyeinket, a közlekedést, a helyi találkozási pontok pedig elkezdtek elsorvadni, megszűnni. Ez mind hozzájárult az elmagányosodáshoz és az egyén előtérbe kerüléséhez. Egerbakta iskola nélkül maradt, a sportpálya és templom mellett azonban fontos, hogy legyen egy olyan modern közösségi háza, amely megtöri ezt a folyamatot, a kisközösségekkel megtelik élettel. A polgármester jól döntött mikor ezt a célt fogalmazta meg, jó szívvel álltam mellé – mondta dr. Pajtók Gábor.

Az épületegyüttest részben felújítják de nagyon rossz állapotú, régi szárnyát le kell bontani.

Fotó: Huszár Márk / Forrás: Heves Megyei Hírlap

Hozzátette, Egerbaktán nyílt szívű, vallásos lelkületű emberek élnek, akiket elkötelezett képviselők képviselnek a kisebbségi önkormányzattal együttműködve. Mint fogalmazott, azon kell közösen dolgozniuk, hogy a település tovább fejlődjön.

– A közösségi ház berendezése is közös munkát igényel majd, biztatom a helyieket erre. Néhány napja Lázár János építési és közlekedési miniszter Egerben arról beszélt, hogy a térség másodrendű utai is megújulnak majd, emlékeztetni fogom erre az ígéretre. Végezetül: manapság a világ és Európa történései szempontjából, nem mindegy, hogy kik képviselik önöket helyben és az Európai Parlamentben, menjenek el június 9-én minél többen szavazni – javasolta.

Varga Tibor József a község polgármestere

Fotó: Huszár Márk / Forrás: Heves Megyei Hírlap

Varga Tibor József polgármester megköszönte a képviselő szavait és segítségét. Elmondta 2022-óta több forrás érkezett Egerbaktára, mint máskor egy évtized alatt.

– Az iskola felújítására eredetileg 45 millió forintot terveztünk, de sokkal jobb lehetőségekkel találtuk szembe magunkat, a nagyobb pénz pedig nagyobb lehetőséget jelent. A teljes felújítás és bővítés, tetőcsere, nyílászárócsere, napelemes rendszer, energetikai fejlesztés is megvalósul. A régi, az 1800-as évek végén épült épület felújítása sajnos nem gazdaságos, el kell bontani. A bontás költsége mindössze 10 millió forint. Sokan sajnálják a régi épületet, nekem is sok szép emlékem van róla, de sajnos életveszélyes belülről. Az udvaron 3 ezer négyzetméter zöldfelületen létrejön egy faszerkezetű fedett szín, 10 parkoló, mosdók is készülnek és akadálymentesített lesz az épület. Impozáns faluközponttal gazdagodik majd, amely a település arculatában is változtat – hangsúlyozta, majd kiemelte, dr. Pajtók Gábor közreműködése nélkül nem lettek volna ilyen eredményesek. Felidézte, az elmúlt években megújult a Tóvölgy út, a külterületi beruházásokra 200 millió forintot kaphatunk, a Magyar Falu Programból 6 millió forint forrást szeretnének első körben a közösségi ház berendezésére fordítani, 200 fős közösségi tér berendezésére szánják, de folyamatban van egy humán erőforrás pályázat, amely 200 millió forintból teljes berendezés és az 5 éves működtetés is megoldható lenne.