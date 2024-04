Már az áprilisi nyár is elgondolkodtatja az embert, kikívánkozunk a természetbe, már-már vízpart mellé. Ám nyáron az iskola befejeztével ez még aktuálisabb lesz, főképp a gyermekes családoknál. Ott sokszor gondot jelent, hogy közel három hónapon át hová helyezzék el a fiatalokat, pláne ha nagyszülői segítség sincs. Ekkor jöhet szóba egy-egy tábor.

Horgász, Harry Potter témájú táborokból is választhatnak a Heves vármegyei gyerekek

Fotó: George Rudy / Forrás: Shutterstock

Különböző szervezetek már most meghirdették a táborlehetőségeket – az Eger Advent bevételét például egri gyerekek táboroztatására fordítják –, de így tett példának okáért a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága is. Természetismereti táborok közül lehet válogatni, vannak benntlakásos és napközis elfoglaltságok. Mások mellett túrázásra, madárgyűrűzésre, különböző ismeretszerzési feladaotkra hívnak.

Megnéztük a Táborfigyelő oldalát is, mit kínálnak, itt érdekességekre is bukkantunk. Gyöngyösön hirdetnek lovastábort. Azt írják, az országban egyedülálló lovas vándortáborukban minden nap új kihívás vár.

– Ha nem tudsz lovagolni, de szereted a lovakat, szívesen vagy a természetben, egymás segítségével akkor is képes leszel teljesíteni a túrákat. Járjuk a Mátra vadregényes és a nyári hőségben is árnyat adó erdeit. Tini csapatunkból a jókedv sosem hiányzik, bulik, zene és jó hangulat zárják az estéket – de a tíz év alatti iskolás korosztály sem fog unatkozni. Bátorítjuk a fiúkat is, hogy ne hagyják el-lányosodni a lovaglás néhai férfi erényét, lesznek kifejezetten fiús foglalkozások is a lovaglás mellett, mint íjászat, szablyavívás, ostorozás, önvédelmi és túlélő technikák vagy késdobálás. Jurtában és magunknak épített táborban alszunk. Úgy teljesen mellesleg kénytelenek leszünk angolul is kommunikálni, akár kézzel-lábbal besegítve, az sem számít. Lényeg, hogy felfedezzük, hogy az angol nyelv izgalmas is lehet, és nemcsak poros könyvszagú – írják.

Horgász vagy Harry Potter tábor?

Poroszlón természetesen a Tisza-tó mellé várják a gyerekeket horgásztáborokba, s amellett, hogy pecázhatnak a fiatalok, különböző egyéb programokkal is szolgálnak a szervezők. Parádfürdőn találtunk egy ezeknél is érdekesebbet, ahol Harry Potter és ókori Görög istenek témájú fantasy és történelmi szerepjáték kalandtáborokat szerveznek.

– Megkapni a titokzatos bagoly által hozott levelet? Bevásárolni az Abszol úton? Beosztásra kerülni a Teszlek Süveg által? Roxfortban tanulni? Részt venni egy izgalmas Kviddics bajnokságban? Bagoly Berti féle mindenízű drazsét majszolmi szabadidőben? A házak szellemeivel ebédelni vagy bemerészkedni a Tiltott Rengetegbe? Ezek az élmények nem csak a könyvekben vagy a filmekben várnak, hanem "Harry Potter" táborainkban is! Légy te is részese ennek az életre szóló kalandnak! Történelmi kalandtáborunkban a kalandvágyó gyermekek egy varázslatos fantasy-világba az ókori Görög istenek otthonába az Olümposzra látogathatnak el, ahol a rengeteg játék, vetélkedő, sportesemény, zene, tánc, buli, tábortüzes éneklés mind-mind a fantasy történet izgalmas szálainak mozgatására szolgál, mindez a táborunkra jellemző vidám, önfeledt hangulatban – olvasható a leírásban.

Az árakat is megnéztük. Természetesen minden függ a tábor jellegétől, azaz, hogy ottalvós, vagy napközisszerű, vagy hogy hány napig tart a program, így 30-40 ezer forinttól közel 100 ezer forintig is terjedhetnek a kötlségek.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)