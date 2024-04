Hajléktalanok keserítik meg a Felsővárosban élők mindennapjait, hívta fel a figyelmet Gál Judit és Molnár Tibor Fideszes képviselő-jelölt.

Fotókat kaptak a jelöltek, veszélyes helyek, az épület tetején alszanak hontalan emberek

Forrás: Beküldött

– A Rákóczi 62. társasházban konkrétan már fent a 10 emeletes tetején is tanyát vertek a hajléktalan személyek. Estére bemennek, ott töltik az éjszakát. Ez azért is nagyon problémás, mert oda végzik a dolgukat, szemetet hagynak maguk után. A lakók nem tudnak velük mit kezdeni, naponta takarítanak utánuk – mondta Gál Judit portálunknak. Hozzátette, már korábban is volt ez probléma, mikor képviselő volt, akkor is jelezték neki, de akkor meg tudták oldani gyakori rendőri jelenléttel a helyzetet. Megdöbbentő volt számára, hogy a napokban az egyik társasházban látva azzal szembesült, hogy egy takarító a 7. emeleten éppen egy ilyen eset után takarított, gyomortartalmat.

Molnár Tibor azt mondta, őt is megkeresték az üggyel, vélhetően a postás kóddal jutnak be a hajléktalanok. A jelöltek szerint nem csak a gyakoribb ellenőrzés lenne fontos, de megoldást jelentene ha nem kóddal, hanem azonosítóval tudnának bejutni a polgárok a társasházakba.

Ez várja reggelente a lakókat Forrás: Beküldött fotó

– Sajnos nem csak a 9. körzetben, de a 8. körzetben is probléma ez, ahogy a mindennapos vandálkodás, a lopások és az autófeltörések is. Én úgy gondolom, azon túl, hogy minden képviselő a saját körzetéért kellene tegyen, hiszen azért felelős, közösen is kell gondolkodni, megoldást keresni a problémákra. A Felsőváros mostani képviselői egy szétszakadt összefogás tagjai, ki többet ki jóval kevesebbet tesz a körzetéért, de sajnos többnyire még alapvető dolgokban sem képesek közös nevezőre jutni. Pedig az egész városrészt érintő komplex problémákat így nem lehet kezelni. Attól nem lesz jobb az itt élőknek, hogy választás előtt felújít a képviselő néhány padot a Malomárok utcában – osztotta meg véleményét.