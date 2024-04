– Lévában a kitelepítettek 60 százalékának földjeit is elvették. Közben bizarr módon az Alföldről azzal toborozták a szlovákokat, hogy földet, házat jószágot kapnak. Volt, aki szlováknak vallotta magát a vagyonért, pedég még a nyelvet sem beszélte. Ennek a tortúrának szeretnénk emléket állítani. A kopjafát adományokból Szabó Gábor fafaragó mesterrel készíttettük zetelakán. Nem csak a mozgalom, de civilek és egri képviselők is segítették a megvalósulást, és az átadás méltó kivitelezését – mondta, majd kiemelte, pénteken dr Popély Gyula szlovákiai magyar történész is beszédet mond.