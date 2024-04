Csütörtökön ismét ülésezik az egri közgyűlés. A munkatervben harminchét napirendi pont megtárgyalása szerepel, ezek közül egyet (a települési támogatások elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről) zárt ülésen vitatnak meg a képviselők. Nyílt ülésen döntenek majd a vagyongazdálkodási rendelet módosításáról, amelybe önkormányzati csereügyleteket, korábbi ingatlan átadásokat vezetnek át. Az önköltség növekedése miatt emelni tervezik a bölcsődei térítési díjakat és bevezetik a mini bölcsőde ellátási formát. A Lajosvárosi temetőben és a Grőber urnatemetőben egy tervezet szerint húsz százalékkal emelni szeretnék az igénybevételi díjakat. Módosítanák azt a rendeletet is, amely szabályozza településrendezési előírások tartalmáról szóló tájékoztatást és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultációt.

Az előterjesztések között szerepel a Városgondozás Eger Kft-vel kötendő öt éves közszolgáltatási szerződés megkötése, hiszen az eddigi kontraktusok lejártak. Szó lesz tavalyi évre egyesületeknek adott támogatások elszámolásáról, ezen kívül az önkormányzat nyári rendezvényeket, valamint a Gárdonyi Géza Színházat plusz támogatásban részesítheti.

Januártól visszamenőleg emelik az önkormányzati óvodákban dolgozó pedagógusok és az oktatást-nevelést segítő, pedagógus végzettséggel rendelkező dolgozók bérét, a jogszabályi előírásokhoz igazítva, erre egy bértáblát is kidolgoztak. Az óvodákkal kapcsolatos további döntés lesz, hogy meghatározzák az indítható óvodai csoportok számát. Bár csökken a születésszám, ebben az évben annyian iratkoznak be oviba, amennyien iskolába mennek, így a következő tanévben hetven csoport indítását tervezik a város óvodáiban.

Az Egri Sportiskola bemelegítő csarnok építésére pályázik a Magyar Kézilabda Szövetségnél, ehhez önkormányzati hozzájárulás szükséges, lesz további sport célú előterjesztés is, a labdarúgókról szóló előterjesztés azonban még nincs a város honlapján. További, ingatlanokkal kapcsolatos terv, hogy a fertálymesterek ingyenesen kapnának egy helyiséget a Dobó tér 9. szám alatt öt évre. A képviselők tárgyalnak majd garázsok értékesítéséről is az ingatlanokkal kapcsolatos napirendi pontok között. Képviselők ezen kívül kérnek járdaépítést, graffiti fal létesítését is a városban.

Az egyik napirendi pontban az kerül szóba, hogy sikertelen volt az EVAT önkormányzati belső ellenőrzése, mert többszöri felszólításra sem kapták meg a kért dokumentumokat. Jegyzői döntés alapján felfüggesztik a tulajdonosi ellenőrzést.

Szintén az ülés témája lesz Eger Fenntartható Energia és Klímavédelmi Akciótervének elfogadása. A korábban elfogadott stratégia szerint 2030-ig 40 százalékkal kellene csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását a városban a 2008-ashoz képest, de 2019-re még nőtt is, mert emelkedett a magánszektor energia felhasználása.