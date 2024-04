Két alapítvány élére is új elnököt választott a gyöngyösi képviselő-testület a március végi ülésén. A gyöngyösi városháza tájékoztatása szerint Sándor Ferenc, a Gyöngy Nemzetközi Néptáncfesztivál Alapítvány kuratóriumának elnöke, illetve Ombódi András, a Vidróczki Alapítvány elnöke is lemondtak elnöki tisztségükről. A grémium úgy döntött, hogy a néptáncfesztivál alapítvány kuratóriumi elnökének dr. Szén Gabriellát kéri fel és nevezi ki, aki kezdeményezte, hogy az alapítványt Gyöngy Nemzetközi Össztáncfesztivál Alapítványnak nevezzék át. A Vidróczki Alapítvány élére Kancsár Szilviát nevezte ki a testület. Sándor Ferenctől Hiesz György polgármester a közelmúltban informális kuratóriumi ülésen köszönt el, megköszönve évtizedes munkáját, és hasonló módon fogja megköszönni Ombódi András munkáját is, áll a gyöngyösi városháza közleményében.

A gyöngyösi grémium döntött az új elnökök személyéről

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap