Ami pedig a feltett kérdést, a szomszédunkban zajló háború esetleges kiszélesedésének ügyét illeti: időben összekapcsolódik az európai uniós választással az önkormányzati. Az uniós választásra erős komolysággal kell gondolni. Abban a helyzetben lehetünk, hogy úgy gondolhatjuk, van tőlünk elég messze egy háború, olvasunk róla, hogy ott meghalnak emberek. Szomorú, de mégiscsak távol van.

– Azért érezhetjük ezt mi itt Magyarországon, mert folyamatosan arról beszélünk, hogy ki akarunk maradni ebből a háborúból. De az az igazság, hogy tőlünk nyugatra egészen másként gondolkodnak. Háborúpárti álláspont érvényesül és háborús pszichózusban élnek – fogalmazott.

Szavai szerint ez megnyilvánul az igazságügyi miniszterek megbeszélésein is. Ott is a legfontosabb téma lett Ukrajnának a megsegítése. Az uniós vezetés fejében egy valós háborús pszichózis lapul. Számukra nem az a kérdés, hogy háború van mellettük, vagy nincsen háború, hanem úgy beszélnek a háborúról, mint a sajátjukról. "Ez a mi háborúnk." "Nem szabad, hogy elveszítsük ezt a háborút." "Nem nyerhet velünk szemben Putyin"– mondják, ez az ő kommunikációjuk és a fejekbe is így lopódzott be.

– Óriási baj ez, mert, ha nem változtatunk a brüsszeli állásponton, bele fognak sodorni minket egy háborúba földrajzi helyzetünknél fogva – jelentette ki az igazságügyi miniszter.

Tuzson Bence szólt arról is, hogy eredendően úgy volt, hogy a NATO nem fog beavatkozni a háborúba, most azonban felülkerekedett az az álláspont, hogy az Észak-atlanti szervezet fegyverek szállításával "beavatkozik", ami már komoly veszélyt jelent, fejtette ki.

– Mi ennek a szövetségnek a tagja vagyunk és nagy kérdés, hogy miként tudunk kimaradni belőle. Mi ki akarunk maradni. Tehát Magyarország nem akar részt venni semmilyen ilyen konfliktusban – hangsúlyozta.

Szavai szerint ez az álláspont meg is határozza azt, hogy mi ennek a választásnak a tétje. Sok választáson vagyunk túl, sokféle téttel. Volt benne a szuverenitásunk, vagy éppen a rezsicsökkentés megvédésének tétje, vagy a múltba való visszatérés elkerülése.

– Most egy húsba vágó kérdésről van szó, arról, hogy mi lesz a gyermekekkel. Járunk-e úgy mint az ukránok, akik annak idején kimentek az utcára tiltakozni Porosenkóval szemben, aztán végül Zelenszkijre szavaztak, most pedig a gyerekeik a fronton vannak, ha élnek még. Éppen ezért igen komoly a tétje a választásnak – jelentette ki a miniszter.

Szerinte természetesen vannak más tétek is, mert az sem mindegy, hogy a gyerekeink szexuális nevelése milyen irányba fog elmenni. És itt van még a migráció kérdése, amit most a köztudatban elnyomni látszik a súlyosabb háborús helyzet, de mégis napról-napra érezzük, hogy mindegyik kérdés fontos.

Ezen a ponton a miniszter külön is hangsúlyozta, hogy a férfi és a nő, apa és anya, valamint gyerekeik alkotta családoknak meghatározó szerepe van a nemzet fennmaradásában. Az így meghatározott család az az alap, amelynek aláásásával magát a nemzet létét áshatjuk alá.

– Az a domináns kérdés azonban most, hogy Európa háborúba megy, vagy nem megy háborúba. Úgy tűnik, hogy egyes országok, egyes vezetők – Macron megszólalását mindannyian hallották – elszántak abban, hogy katonákkal menjenek oda. Ha európai katona Ukrajna, vagy netalán Oroszország földjére teszi a lábát, annak hihetetlen következményei lesznek – fogalmazott.

Ennél a pontnál dr. Pajtók Gábor közbevetette: becslések szerint akár elérheti a százezret is a már meghalt katonák száma, több tízezer ember szenvedett olyan sérülést, ami az életminőségét tönkretette, s sok millió ukrán menekült el országából.

Szóba jött a beszélgetés során az amerikai elnökválasztás is. Tuzson Bence szerint egyszerű kérdés: "Biden háború, Trump béke".

– Nekünk alapvető érdekünk, hogy Trump legyen az Amerikai Egyesült Államok elnöke - jelentette ki.