Adácson Soha Márton a voksok több mint 45 százalékával győzte le 4 kihívóját.

– Úgy vélem, a siker záloga Adács elmúlt 4 és fél évben történt fejlődése volt. Új utak épültek a községben és a temetőben is, a sírkertben urnafal is készült, bankautomata működik, új fogorvosi rendelő nyílt, faluház várja a látogatókat. A továbbiakban is Adács fejlődéséért dolgozunk. Vannak felújításra váró útjaink, játszóteret szeretnénk kialakítani, az óvodában a konyha újbóli megnyitása is cél, a régi fogorvosi rendelő helyett egy új épületet kívánunk kialakítani az idősek nappali ellátására. További fejlesztésekben gondolkodunk – részletezte Soha Márton.

Gyöngyöshalászon hatalmas csata után maradt községvezető Pásztor János, 51,22 - 48,78 arányban nyert kihívójával szemben.

– Úgy gondolom, az elmúlt tíz évben elvégzett munka döntött. Az utóbbi évtizedben, talán a legdinamikusabban fejlődő községgé vált Gyöngyöshalász. Emellett a kampányidőszakban is megdolgoztunk a sikerért. Ugyanígy szeretnénk tovább haladni ezen az úton. Jelentősen megváltozott a képviselő-testület összetétele. Megfiatalodott a grémium, a további munka nyilván sok egyeztetést kíván majd, de lehet, ez előre viheti a települést – közölte Pásztor János.

Vámosgyörkön Gedei Zoltán magabiztosan győzött a szavazatok 75,17 százalékának megszerzésével.

– Véleményem szerint az eddigi munkánkat értékelték a szavazók vasárnap. Az eredmény azt mutatja, hogy elfogadták az eddigi teljesítményünket. Ugyanazzal a jó képviselő-testülettel folytatjuk, mint eddig, valamennyien toronymagasan kerültek be a testületbe. Maradhat tehát az egységes csapatmunka, és a hivatal összetétele is jó. Ezt látták a választók is. A jövőt tekintve azt mondhatom, hogy azt az utat, amit elkezdtünk, folytatjuk tovább. A programom is tartalmazza azokat rövid- és hosszútávú elképzeléseinket, amelyeket szeretnénk megvalósítani – összegezte Gedei Zoltán.