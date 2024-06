Több településen is polgármestert váltottak Heves vármegye 1. választókerületében, ahol szinte mindenhol az országos átlag felett volt a részvétel. Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő, a Fidesz választókerületi elnöke kérdésünkre elmondta, elégedett az eredménnyel.

Pajtók Gábor pozitív változást vár a választás eredményeitől

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Általában elmondható, hogy a kisebb településeken a falu vezetője személyéről nem pártpreferenciák alapján döntenek a helyben lakók. Ahol működik Fidesz-szervezet, s döntésük alapján pártszínekben indul a polgármester vagy képviselő jelölt, ott természetesen támogatjuk a polgármester- illetve a képviselőjelölteket a kampányukban. Meg vagyok elégedve a választási eredménnyel több szempontból is. A tapasztalt, keresztény-polgári értékek mentén dolgozó polgármestereknek több településen még kihívója sem akadt. Szihalmon viszont egy ambiciózus, új településvezetőt választottak (Galyasné Dósa Katalin - Fidesz-KDNP), aki még inkább fejlődő pályára állíthatja a falut. A függetlenek csatája is fejlődést hozhat, úgy, mint Poroszlón vagy Egerszóláton. A váltás ezen falvak életében is pozitív változást hozhat várakozásaim szerint, hiszen az újak lendülete, látásmódja egészen más oldalról közelíti a problémákat, a megoldandó feladatokat. Az eredményes, kistelepülések fejlődését ösztönző közös munka reményében gratulálok a megválasztott polgármestereknek! Örömömre szolgál, hogy Füzesabonyban értékelték a település kiemelkedő fejlődését, s újra bizalmat szavaztak Nagy Csabának és csapatának – mondta az önkormányzati választásról.

Kiemelte, hogy a korábbi európai parlamenti választásokhoz képest is magas részvételi arány külön öröm számára. Azokon a településeken is jellemző volt, ahol például a polgármesterjelöltek kihívó nélkül vállalkoztak a következő ciklusukra. Ilyen volt például Noszvaj, ahol annak ellenére ment el szavazni a választópolgárok több mint 61 százaléka, hogy Szabó Pétertől senki nem akarta átvenni a településvezetést.

Ez azt mutatja, hogy a választókerületben élők fontosnak tartották, hogy befolyásolják, kik hoznak döntéseket a vármegyei közgyűlésben vagy az európai parlamentben, függetlenül attól, hogy kire voksoltak. Füzesabonyban és Egerben is döntő fideszes győzelmet hozott a voksolás. Köszönjük a választók bizalmát. A vármegyeszékhelyen a többség a garancia arra, hogy Eger újra fejlődő pályára léphessen, ügyek mentén szakmailag előkészített döntések szülessenek a közgyűlésben

– mondta az egri választási eredményről.