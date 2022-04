Még tavaly januárban jelentette be a gyöngyösi Dorothy együttes, hogy közel tíz év után a trióban alkotó formáció feloszlik. Már korábban is voltak ennek jelei: 2020-ban gitárosuk, Blahó Brigitta (Brigi) nyolc és fél év után kilépett a zenekarból, így Dodo és Kovács Klaudia (Klo) ketten maradtak. A lányok nyáron azonban be is jelentették új gitárosuk, Balog Anita érkezését, aki az Amíg együtt dobog című új daluk klipjében mutatkozott be. Ez a felállás végül rövid életűnek bizonyult, hiszen a csapat aztán a megszűnés mellett döntött.

Azonban Gere Dorottya, azaz Dodo énekes-basszusgitáros folytatni akarta a zenélést. I'm Dorothy néven vitte tovább a koncepciót és hamarosan új zenésztársak vették körül, Bartha István és Rinkács Péter gitárosok, valamint Győri Ádám dobos.

A csapat tavasszal klubturnéra is indult, melynek során ellátogattak Gödöllőre, Székesfehérvárra és Győrbe is. Április 8-án pedig már meg is jelenik bemutatkozó stúdióalbumuk "Legyen X" címmel, melyet szülővárosukban, Gyöngyösön másnap, április 9-én mutatnak be a Start Műhelyben a Kies zenekar társaságában. A korongon kilenc új dal és a "Feró 75" tribute CD-n megjelent Beatrice-feldolgozás hallható. A fellépéssorozat végül Budapesten, a Barba Negrában zárul április 16-án.