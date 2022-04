Mindenki számára magas színvonalú programkínálat ígérkezett, így a család összes tagja jól érezte magát ezen a zenei összejövetelen. A műsor ezen felül természetesen a szakmának is szólt, és a helyszínen tapasztalatcserére is lehetőség nyílt, melyen amatőrök és nem amatőr kórusok is részt vettek.

Idén tizenkét együttes lépett fel, a Egri Dobó István Gimnázium Kórusa arany, az egri Ciszterlánc Énekegyüttes ezüst minősítést kapott. A budapesti Vörösmarty Gyermekkar lett az év kórusa, aranydiplomával végzett a miskolci ifjúsági vegyeskar és a balassagyarmati együttes.