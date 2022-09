Kiemelt arany fokozatot ért el a Maklári Búzavirág Népdalkör a X. Senior Dalkörök Országos Fesztiválján Csopakon augusztus 29-én. Az idén húszéves kórusnak most sikerült a tavalyi arany minősítést is felülmúlnia.

– Nagyon örülnek, hogy idén sikerül még jobb eredményt elérni. Több mint tizenöt senior csoport között jutottak erre az eredményre, akiket bronz, ezüst, arany, illetve a kiemelt arany minősítéssel illethettek. A verseny egyébként a Balatoni randevú elnevezésű, idősebb korosztály számára szóló négynapos programsorozat része minden évben, idén is nagyközönség előtt bizonyítottak a makláriak – mondta a nyugdíjasklub vezetője, Havasi Julianna. A klub és a népdalkör szinte egyidőben jöttek létre, máig szorosan együttműködnek. A húszéves jubileumot is közösen ünneplik majd októberben.

Mint ahogy arról már korábban beszámoltak, a népdalkör fő célkitűzése a helyi népi és kulturális értékek életben tartása, népszerűsítése.

– A szakmai körökben elismert dalkör vezetője Vámosi Lászlóné szinte a kezdetektől. Az utóbbi években a tagok állandósultak, de emellett dolgoznak rajta, hogy fiatalabbakat is bevonjanak. Úgy tűnik, idén csatlakozik is egy új tag – emelte ki Havasi Julianna.

Egyébként a fesztiválon az Egri Vitézek férfikórus is jól szerepelt, ők arany minősítéssel térhettek haza.