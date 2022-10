Október 20-án mutatják be az MVM Dome-ban az Egri csillagok című előadást, amely a két kulturális intézmény együttműködésével valósult meg 2018-ban - számolt be róla a Magyar Nemzet. Mint írták: A minden eddiginél hatalmasabb térben gyakorlatilag egy új produkció születik majd. A rendkívüli bemutató egészen közel esik Gárdonyi Géza halálának centenáriumához, az író ugyanis 1922. október 30-án hunyt el. Az előadás így az ő emléke előtt is tiszteleg.