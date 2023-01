Soós Péter szerint a mongol kultúráról meglepően sokat megmutatunk majd és az autentikus lesz. Szakértőként itt volt körükben az ulánbátori sámán múzeum igazgatója, aki maga Mongólia fősámánja. Szilvásváradon tartott is egy szertartást, megáldotta Batu jurtáját. A rendező kiemelte, a kínai források említik, hogy ezt óriási szekéren szállították, hát ők a szekeret is megmutatják, de húzni nem húzzák, mert azt szintén a kínai források szerint 200 ökör vontatta, ezt pedig nem tudják megoldani.

- Nem arra törekedtünk, hogy minden az utolsó szögig autentikus legyen, hanem, hogy hiteles legyen. Szakértőként segített bennünket Hidán Csaba magyar hadtörténész, akinek kutatási területe ez a korszak, és a mongolok is hoztak történészt, sámánt, mindent, mert szívügyük a film. Az a céljuk, hogy ez olyan hitelességgel tudjon megszólalni, hogy mongol közönség is úgy vegye, ez az ő filmjük, nem pedig egy róluk szóló, mások által készített film. Mi is arra törekedtünk, hogy a magyar részek olyan hitelesek legyenek, hogy a magyar néző is azt mondja, ez rólunk szól – fejtette ki Soós Péter.

A szilvásváradi tábor természetesen nem úgy fog kinézni, ahogyan azt fölépítették, a sátrak fölismerhetők lesznek, de számítógépes animációval növelik a sokszorosára, nem csak a környezetet, a tábort, hanem azzal alkotják meg a katonák zömét is. Óriási csatajelenetre azonban nyilvánvalóan nem volt kapacitás. A 3D-s utómunka fél évet is igénybe vehet majd.

Egyébként idén a 24.hu írt történészek segítségével egy cikksorozatot a tatárjárásról, annak előzményeiről, utózöngéiről. Soós Péter elárult, ő ezt nem követte, de el fogja olvasni. Bevallása szerint azért amikor ez a cikksorozat futott, nyakig merült az előkészítés finisébe, gyakorlatilag a nevén kívül csak azt tudta megmondani, hogy melyik helyszínen mi lesz a feladat. Ahogy befejezik a forgatást, el fogja olvasni a cikksorozatot.

Így zajlott az éjszakai forgatás egy napja

Mi délután fél háromkor érkeztünk a forgatásra, ekkor nagy volt a nyüzsgés a stáb bázisán, öltözés, sminkelés folyt és ebédeltek a színészek, stábtagok is. Soós Péter elmesélte, egy ilyen forgatási nap az étkezéssel kezdődött, ahogy befejezték az ebédet, vagy vacsorát, kijöttek a területre. Az előző nap mindig átbeszélték a következőt, hogy itt lesznek, s tisztázták, ebből ennyi kell. Aztán amikor kijöttek, figyelték, a megbeszéltek szerint alakulnak-e a körülmények. Ha igen, az jó volt, ha nem, akkor kezdődött egy pici szervezés, ingerültség, kiabálás, ám ez a forgatás kezdetéig elmúlt, s kezdték az érdemi munkát. Próbáltak a színészekkel, statisztákkal, fölvették a jelenetet. Elárulta, nem gondoltam, hogy egy ekkora produkcióban is az idővel futnak versenyt. Egy televíziós sorozatban állandóan az idővel harcol, ezért új és érdekes élmény volt neki, hogy itt is a percekkel, másodpercekkel hadakoztak.