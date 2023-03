Cseri Dávid, a ménesgazdaság igazgatója elmondta, a mén szép versenyeredményeket ért el külföldön is Magyarországon is, egyebek között St. Moritzban és Rómában is versenyzett. A közelmúltban nyugdíjazták és fedezőménként Marócpusztára került, s már engedélyt kapott angol telivérek fedezésére. Cseri Dávid szerint a mén nem csak eredményes, hanem a külleme is rendben van, ezen kívül a vérmérséklete is példaértékű.