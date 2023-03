Ezt ne hagyja ki! művészet

Friss katalógus is bemutatja az egri egyetem volt oktatójának lenyűgöző képeit Nemcsak az Eszter­házy Károly Egyetemen, hanem a városban is erőteljes F. Balogh Erzsébet művészi jelenléte. Férje, Fajcsák Attila elismert néprajzos, népzenész. Két felnőtt fiuk a művészeti életben is letette névjegyét. Ha éppen nem alkot, gyönyörűséges