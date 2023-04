Tovább fejlesztenek

A programjaik megvalósítása mellett szeretnék tovább folytatni a fejlesztéseket és beruházásokat is. További korszerűsítésre kerül a villamos hálózat, felújítják a fűtésrendszert is, és lehetőség esetén a nyílástárók cseréje is megtörténik az energiamegtakarítás szempontját kiemelve. Elkészült az új honlapjuk is – közölte az igazgató.