Már őszre is vannak tervei. Kladiva Imre atyát, Kerékgyártó József helytörténeti kutatót, valamint dr. Kalina József büntető bírót is szeretné meghívni. Újra vendégük lesz majd Csirke Làszló tájegységi fővadàsz, aki gyerekeknek és felnőtteknek is beszél majd a vadvédelemről és a vadászatról. Emellett kiállításokat is rendez majd, például Bocsi János Petőfi 200 című tárlatát tekinthetik majd meg a besenyőtelki könyvtárba látogatók.